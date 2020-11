8 suppléments et vitamines pour la mémoire: ce qui fonctionne (ou pas)

1 / 9

TATIANA AYAZO/RD.COM

Acides gras oméga-3

Les oméga-3 dans l’huile de poisson ont démontré des effets prometteurs sur le cerveau. Des études ont suggéré qu’une plus grande consommation chez les aînés avait amélioré leur mémoire. Cependant, aucune étude exhaustive contrôlée n’a pu démontrer ces bienfaits, avertit le neurologue Arjun Masukar, du Langone’s Center for Cognitive Neurology à l’Université de New York.

Par exemple, dans le cadre d’une recherche de l’institut national américain de la santé (NIH) sur plus de 3 500 aînés, pendant cinq ans, on n’a relevé aucun effet des oméga-3 sur les fonctions cognitives. Il n’y aurait, toutefois, aucun danger à les essayer. «Les oméga-3 pourraient produire d’autres bienfaits indirects, notamment sur le cœur. Le cerveau et le cœur sont connectés», précise-t-il. Si votre médecin et vous-même croyez qu’ils sont bons pour vous, continuez à en prendre. N’espérez cependant pas de résultat miraculeux sur votre mémoire.

Et souvenez-vous qu’ils se trouvent en quantité dans les aliments entiers, comme le poisson, ainsi que dans plusieurs sources végétales comme les noix, les graines de chia et certaines légumineuses.

Assurez-vous de connaître ces façons d’améliorer l’effet des vitamines.