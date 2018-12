13 / 13

Devrais-je demander une ordonnance pour de la Naloxone?

La Naxolone n’est connue en Amérique du Nord qu’à cause de l’épidémie d’overdoses d’opioïdes. Administrée à temps, la Naxolone est un médicament qui peut sauver la vie de quelqu’un en inversant les effets d’une surdose d’opioïdes. Aux États-Unis, la vente d’opioïdes vendus sous ordonnance a quadruplé depuis 1999, et plus de six morts par surdose sur dix sont causées par des opioïdes. Selon le Dr Ilan Danan, neurologue à Los Angeles, la majorité de ces morts ne sont pas intentionnelles. «Dans de telles situations, avoir un plan d’urgence pour les opioïdes est un sujet de conversation tout à fait légitime entre le patient et le médecin qui prescrit le médicament, convient le Dr Ilan. Il est impératif que le patient et les membres de sa famille comprennent les signes et les symptômes d’une surdose aux opioïdes et que la Naxalone peut vous sauver la vie.»

