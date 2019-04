Prévention

10 aliments qui peuvent réduire les risques de cancer du côlon

Le taux d’incidence du cancer du côlon est en hausse, et la maladie frappe des adultes de plus en plus jeunes. Mais vous pouvez contrôler certains facteurs de risque, comme la prise de poids et la mauvaise alimentation.

1 / 11 YAKOBCHUK VASYL/Shutterstock Cancer du côlon : tout d’abord, les aliments qui augmentent les risques Au Québec, le cancer colorectal est le deuxième plus mortel, après le cancer du poumon. Et c’est l’un des cancers les plus répandus aux États-Unis. Dans la plupart des cas, la cause n’est pas évidente, bien que les facteurs de risque potentiels comprennent la prise de poids, la sédentarité et une alimentation mal équilibrée. Si vous mangez beaucoup de viande rouge et de viandes transformées, ou si vous avalez plus de deux boissons alcoolisées par jour, vous augmentez vos risques, avertit Anna Taylor, diététiste clinicienne agréée de Cleveland, titulaire d’une maîtrise en sciences. Méfiez-vous aussi de ces choses surprenantes qui augmentent votre risque de cancer. En ce qui concerne la viande, le problème n’est pas seulement la viande elle-même, mais aussi ses méthodes de transformation et de cuisson. Dans le cas des viandes transformées, les nitrites de sodium se combinent pendant la cuisson aux composés aminés naturels, formant des substances mutagènes et cancérigènes, les dérivés N-nitrosés. « Des polypes peuvent se former sur la paroi interne du côlon et certains peuvent se transformer en cancer si le développement de cellules anormales devient hors de contrôle », dit la diététiste et nutritionniste Leigh Tracy, éducatrice certifiée pour le diabète. Mais, ajoute-t-elle, on peut vraiment abaisser ses risques en mangeant les bons aliments. Voici ceux qui vous offrent la meilleure protection.

2 / 11 Edalin Photography/Shutterstock Légumes-feuilles Faites des provisions d’épinards, de chou frisé et de roquette. Non seulement ces légumes contiennent de la fibre naturelle – un composé alimentaire qui, d’après la recherche, réduit les risques de cancer du côlon – mais une consommation plus abondante de légumes a aussi de nombreux avantages pour la santé. Il est même dangereux de ne pas en manger assez, souligne Taylor : des études indiquent que les personnes qui mangent moins d’une tasse de fruits et de légumes par jour ont un risque plus élevé d’avoir un cancer colorectal. Consommez sans retenue ces 30 meilleurs aliments anti-cancer au monde pour éloigner la maladie.