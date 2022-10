Une peau qui démange peut révéler plusieurs choses sur votre santé

3 / 11

ANDREY_POPOV/SHUTTERSTOCK

Une dermographie

Après vous être légèrement gratté, vos ongles laissent de minces zébrures rouges en saillie sur votre peau, qui prennent entre 15 et 30 minutes à disparaître. Il pourrait s’agir de dermographie ou de dermographisme, une forme d’urticaire chronique. «C’est une maladie extrême de la peau qui la rend sensible au toucher et lui fait libérer trop d’histamine», décrit le Dr Cameron Rokhsar, dermatologue et chirurgien esthétique au New York Cosmetic, Skin & Laser Surgery Center.

Selon lui – bien que la cause de cette maladie ne soit pas claire – elle peut être déclenchée par le stress, des infections, des allergènes ou des traitements médicamenteux. Les zones généralement en contact avec d’autres peaux ou des vêtements sont les plus susceptibles de connaître des poussées dermographiques. La maladie est facile à diagnostiquer, mais il arrive souvent qu’elle ne le soit pas parce qu’elle n’est pas assez grave ou gênante pour que les gens consultent leur dermatologue.

Si les démangeaisons s’aggravent, votre médecin peut vous prescrire un antihistaminique pour soulager l’inflammation. Pour les patients souffrant d’urticaire sévère dont l’état ne s’améliore pas malgré la prise d’antihistaminiques, des injections d’omalizumab administrées en clinique par un médecin peuvent leur apporter un soulagement.