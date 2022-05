La promesse des cellules souches

Philippe Garo/sciencesource.com La médecine régénérative L’usage de cellules souches fait partie de l’arsenal de la «médecine régénérative», apparue il y a une vingtaine d’années. Dans ce domaine, les cellules et les facteurs de croissance de l’organisme sont mobilisés pour réparer des tissus en restaurant leurs fonctions perdues. Plusieurs thérapies et produits cellulaires ont déjà obtenu l’aval des agences de santé publique et sont utilisés notamment comme substituts de peau dans le traitement de brûlures, de produits de «support» pour la cicatrisation d’incisions chirurgicales et de produits dérivés du sang de cordon ombilical dans le traitement de certains troubles et maladies hématologiques. Le recours aux cellules souches en médecine régénérative pourrait révolutionner le traitement de nombreuses pathologies. (Les cellules souches sont des cellules pluripotentes que l’on trouve dans les embryons et les tissus de l’organisme adulte; elles se renouvellent et sont les seules à pouvoir générer un nouveau type de cellules.) Pour les chercheurs du monde entier engagés dans des essais cliniques sur les cellules souches, l’espoir qu’elles puissent un jour réparer les corps, un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats et discussions, semble tout à fait fondé. «La médecine régénérative pourrait devenir une spécialité à part entière, comme la cardiologie et la neurologie», confirme le Dr Shane Shapiro, professeur adjoint en chirurgie orthopédique à la clinique Mayo, à Jacksonville, en Floride. Les preuves de succès ne manquent pas. Une étude menée à l’université de la Californie sur le traitement par cellules souches rétiniennes des pertes de vision congénitales rapporte le cas d’Irvine qui a pu voir sa famille pour la première fois depuis des années. De même, un enfant allemand souffrant d’épidermolyse bulleuse, une maladie cutanée potentiellement fatale, a bénéficié d’une greffe de cellules de peau modifiées à l’université de Modène et de Reggio d’Émilie, en Italie. En août dernier, l’actrice américaine Selma Blair se déclarait en rémission d’une sclérose en plaques après avoir subi une greffe de cellules souches dans le cadre d’un essai thérapeutique. Par ailleurs, une étude en cours menée en Irlande, en France et aux Pays-Bas auprès de 18 patients souffrant d’arthrose montre déjà des résultats encourageants. Cela dit, le Dr Shammaa demeure prudent. Malgré ses premiers succès, cette science est si nouvelle qu’elle peut être mal comprise et mal appliquée. «Les marchands de miracles sont légion», alerte-t-il, pointant du doigt les cliniques privées que l’on voit essaimer un peu partout et qui se vantent, sans preuves et au mépris des organismes de réglementation, de pouvoir guérir le dysfonctionnement érectile ou la démence grâce aux traitements par cellules souches. «Les patients doivent à tout prix comprendre ce qui est aujourd’hui possible et le chemin qu’il reste à parcourir.» Il ajoute: «Certains patients sont de bons candidats pour des interventions simples, comme l’instillation de concentré de moelle osseuse, mais d’autres souffrent de maladies ou de lésions trop avancées ou trop complexes. Nous n’avons pas le droit de leur donner de faux espoirs.» Alors où en sommes-nous dans ce nouveau champ si passionnant de la médecine? Le saviez-vous: l’activité physique active les cellules souches adultes, c’est l’un des meilleurs moyens de muscler son cerveau.

Tewan Banditrakkanka/Shutterstock Cellules souches pluripotentes induites Une petite révolution allait marquer l’année 2006, quand Shinya Yamanaka, biologiste moléculaire de l’université de Kyoto, au Japon, a démontré que la thérapie des cellules souches permettrait d’éviter l’utilisation moralement clivante de cellules d’embryons humains. Il a découvert en effet qu’il était possible d’amener une cellule de peau adulte à se transformer en cellule de sang, d’os ou de foie, comme les cellules souches d’embryons humains donnent forme aux différentes parties du corps. Shinya Yamanaka, colauréat du prix Nobel de médecine en 2012 pour ses travaux, les a appelées les «cellules souches pluripotentes induites», ou CSPi. Cette découverte a fait avancer la discussion sur les cellules souches au-delà du sujet sensible de l’utilisation de tissu fœtal à des fins médicales, illégale dans certains pays. En 2014, une équipe du RIKEN, l’institut de recherche physique et chimique de Tokyo, a effectué la première transplantation réussie de CSPi après avoir cultivé des cellules rétiniennes à partir de cellules de la peau d’une patiente âgée atteinte de dégénérescence maculaire, une maladie grave de l’œil. Dans la foulée, le Dr Henry Klassen de l’université de la Californie à Irvine a supervisé un essai clinique sur le traitement de rétinites pigmentaires, un ensemble de maladies génétiques rares qui conduisent graduellement à la cécité, au cours duquel des cellules souches rétiniennes d’un donneur ont été transplantées dans les yeux de 28 participants à l’étude. Kristin Macdonald, de Los Angeles, en faisait partie. Cette femme aveugle de 64 ans a vécu ce qu’elle décrit comme une explosion de lumière. «Je peux désormais me déplacer grâce à la lumière et mieux distinguer les formes et les contrastes», dit-elle. Elle est aujourd’hui un ardent défenseur des essais cliniques portant sur les cellules souches. Puis, en 2018, Richard Fessler, neurochirurgien au centre médical de l’université Rush à Chicago, a supervisé un essai qui a duré une année auprès de six patients paralysés à la suite de lésions de la moelle épinière à qui on a transplanté des neurones dérivés de CSPi. M. Fessler a rapporté que tous avaient, à un certain degré, retrouvé le mouvement dans la partie supérieure du corps et qu’un patient qui pouvait à peine hausser les épaules, se servait désormais de ses mains pour manger, écrire et exécuter certaines tâches. C’est ce genre de percée qu’appelait de ses vœux le regretté Christopher Reeve, connu pour son rôle de Superman, condamné au fauteuil roulant après une chute de cheval qui l’a laissé tétraplégique. À cette époque, un peu partout dans le monde, les États souhaitaient restreindre la recherche sur les cellules souches d’embryons humains. (Les cellules souches embryonnaires sont parfois utilisées en médecine; elles sont dérivées de blastocystes surnuméraires n’ayant pas fait l’objet d’une fécondation in vitro – le blastocyste est un amas cellulaire dans un ovule fécondé.)