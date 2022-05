Cancer du rein: 10 symptômes difficile à détecter

Ce n’est peut-être pas le signe le plus subtil du cancer du rein – voir du sang dans votre urine est alarmant. Toutefois, réalisez-vous à quel point ce syndrome est grave ? Ou ce n’est peut-être même pas du sang et que vous avez simplement mangé trop de betteraves…

LIGHTFIELD STUDIOS/SHUTTERSTOCK

Fatigue, perte de poids

La fatigue, la perte d’appétit et la perte de poids inexpliquée sont trois symptômes supplémentaires aux stades avancés du cancer du rein, selon la Mayo Clinic (Mayo Clinic College of Medicine and Science), une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine.

Cependant, veillez à considérer d’abord les autres facteurs qui peuvent déclencher une perte de poids et jouer sur votre énergie et votre fatigue – même le stress pourrait être le grand responsable. Cependant, si vous souffrez de fatigue malgré un bon sommeil ou si vous avez perdu du poids sans essayer, c’est toujours une bonne idée de consulter un médecin. Si vous souffrez de diabète de type 2, il est important de faire de vos reins une priorité! Il y a d’autres raisons médicales qui expliquent pourquoi vous êtes toujours fatigué.