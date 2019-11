9 symptômes d’un foie en mauvaise santé

3 / 9

Skvalval/Shutterstock

Vous souffrez d’hépatite A, B ou C

Lorsque certains virus ou parasites infectent le foie, cela peut causer de l’inflammation et réduire son fonctionnement. Les types les plus courants d’infection du foie sont les virus de l’hépatite: l’hépatite A se contracte par contact avec les matières fécales d’une personne contaminée ou par l’ingestion d’aliments ou de boissons dont la sécurité est compromise.

L’hépatite B et l’hépatite C se transmettent le plus souvent par le sang, les relations sexuelles, ou par contact avec d’autres fluides corporels. Une hépatite A tend à disparaître d’elle-même alors que l’hépatite B et l’hépatite C sont des maladies chroniques. «Comme il existe de très bons traitements contre l’hépatite C, les gens devraient passer le test», dit le Dr Menon.

Discutez avec votre médecin de ce que vous pourriez faire pour garder votre foie en santé.

