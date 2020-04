3 / 6

Andrey_Popov/Shutterstock

Tension basse et palpitations cardiaques

Deux jours après un nouvel incident, mère et fille se présentent à la clinique oncologique pour le rendez-vous habituel. Tammy décrit les événements qui les ont bouleversées. On prend la tension de Linda; elle est trop basse et s’accompagne de palpitations cardiaques. Linda est admise aux soins intensifs. La Dre Pachariyanon se souvient que la femme n’avait pas envie de rester, mais voulait désespérément aller mieux.

Après voir rétabli la tension de Linda, les médecins lui prescrivent un antibiotique à large spectre au cas où elle aurait une infection généralisée. «Il fallait parer au plus probable, explique Pavida Pachariyanon et, au vu des symptômes, ça pouvait être un choc septique.» Un échocardiogramme révèle une insuffisance cardiaque droite, signe qu’il se passe quelque chose de grave. Mais l’antibiotique n’a aucun effet.

Les médecins ne s’expliquent pas non plus les trous de mémoire. «Nous ne pouvions pas lui faire subir un examen neurologique à son arrivée», précise la médecin. Linda est trop confuse et hébétée pour répondre à des questions et suivre des instructions. Le test devra attendre qu’elle soit plus alerte.

Faites attention à ces signes que vos palpitations cardiaques sont inquiétantes.