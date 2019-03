9 choses à ne pas dire à l’amie qui a fait une fausse couche

7 / 9

lightwavemedia / Shutterstock

«C’est plus facile de gérer une perte quand…»

Mayra Mendez explique que chacun de nous fait son deuil de façon différente. «Essayer de nier la perte et la tristesse empêche l’évolution et la résolution du deuil. Cela peut à son tour entraîner des symptômes plus profonds qui persisteront même après le deuil, affirme-t-elle, et nécessiter un accompagnement plus sérieux.»

Au lieu de donner des conseils, essayer de légitimer les sentiments de perte et de tristesse. «Ouvrez la communication pour parler de son expérience et de ses sentiments calmement et sans jugement.»

Assurez-vous de ne jamais dire ces phrases à quelqu’un qui souffre d’anxiété.