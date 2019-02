Vivre avec le lupus

4 / 4

goodluz / Shutterstock

Le traitement du lupus

Si on vous diagnostique un lupus, tâchez de réduire votre exposition aux éléments déclencheurs. Lors des poussées, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les corticostéroïdes empêchent l’inflammation, causée par le système immunitaire, d’endommager de manière permanente certains organes – reins, poumons et cœur. « Un lupus actif est comme un vent de tempête tropicale, précise le Dr David Isenberg, auteur principal d’un ouvrage sur le traitement du lupus publié par la British Society for Rheumatology. Il faut rapidement le maîtriser pour réduire les dégâts qui pourraient se révéler irréparables. »

Cela dit, ces médicaments ont des effets secondaires : troubles digestifs après un recours prolongé aux AINS, et ostéoporose liée à l’utilisation de stéroïdes. Votre rhumatologue trouvera le bon équilibre et vous proposera un régime de vie adapté. Un suivi régulier permet de traiter rapidement les complications. Le lupus est à prendre au sérieux, mais avec une bonne surveillance, une prise rigoureuse des médicaments, un soutien affectif et un mode de vie sain, vous avez de sérieuses chances de passer à travers.

