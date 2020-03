17 trucs que vous n’oublierez jamais pour entretenir la mémoire

18 / 18

BRIAN A JACKSON/SHUTTERSTOCK

Dessiner une carte

Imaginez une intersection et placez mentalement un mot, un fait ou un chiffre à chaque coin de rue. Une étude publiée dans la revue Applied Cognitive Psychology a découvert que les gens sont plus susceptibles de se rappeler les rues et les points de repère lorsque ces derniers sont représentés plus clairement et distinctement.

En d’autres mots, plus l’imagerie mentale associée à une rue ou à un point de repère est forte, plus c’est facile de s’en souvenir.

