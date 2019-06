Vivre sainement

Repoussez ces 9 voleurs de mémoire

De nombreux troubles de mémoire peuvent semer la confusion et le désordre dans l’esprit le plus aguerri. Heureusement, il y a des solutions à plusieurs d’entre eux. Première étape: les diagnostiquer. Les neuf problèmes qui suivent font partie des neuf voleurs de mémoire les plus communs.

1 / 9 Syda Productions/Shutterstock Vous souffrez d’hyperglycémie Les trous de mémoire peuvent prendre leur source dans votre sang—ou, plus exactement, dans le sucre qui est dans votre sang. Protégez-vous! S’il y a des antécédents d’hyperglycémie ou de diabète dans votre famille, faites vérifier votre glycémie régulièrement. Mangez sainement et soyez actif. Six millions de Canadiens sont atteints de prédiabète. Ces symptômes signifient que souffrez sans doute de prédiabète ou de diabète.

2 / 9 Vous ne dormez pas assez Le cerveau semble profiter du sommeil pour ancrer ses nouveaux souvenirs. Selon une étude menée pendant deux semaines sur des bénévoles, ceux qui avaient dormi six heures par nuit ne se sont pas sentis privés de sommeil. Néanmoins, ils ont affiché de mauvais résultats dans les tests portant sur la mémoire à court terme. Protégez-vous! Prenez de bonnes heures de sommeil. Si ce n’est pas possible, songez à des micro-siestes de six minutes: lors d’une étude, elles avaient suffi à stimuler les performances à court terme des bénévoles. Des chercheurs estiment que le simple fait de s’endormir peut enclencher le processus de mémorisation dans le cerveau. Pour vous aider, voici une liste des 19 habitudes à adopter dès aujourd’hui pour mieux dormir.