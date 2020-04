10 mythes alimentaires passés au crible

3 / 10 Shutterstock Le jus de canneberge peut guérir l’infection urinaire «Il n’existe aucune preuve que le jus ou les comprimés de canneberge peuvent guérir une infection,» affirme le docteur David Malouf, président de l’Association des urologues d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Une infection de la vessie doit être traitée avec des antibiotiques prescrits par un médecin. Non soignée, cette infection peut se répandre aux reins et se transformer en pyélonéphrite qui fera beaucoup souffrir le patient. «Cependant, il est démontré que les canneberges, en jus ou en comprimés, peuvent faire diminuer le risque de contracter une infection urinaire. Actuellement, on croit que les canneberges empêchent la bactérie, les germes qui causent l’infection urinaire, de se fixer aux parois de la vessie. C’est donc une stratégie qu’un patient pourrait essayer en premier lieu pour réduire les risques d’infection.» Les infections urinaires font partie des infections courantes qui augmentent le risque de crise cardiaque.

4 / 10 Shutterstock Le poisson nourrit le cerveau Vrai. La consommation de poisson a de nombreux avantages pour la santé, dont celui de faire diminuer le risque de maladies coronariennes et de cardiopathies. L’huile que contient le poisson est riche en acides gras insaturés appelés oméga-3, une substance qui réduit l’adhésivité des plaquettes sanguines et augmente la flexibilité des globules rouges. Et pour les gens âgés en particulier, les oméga-3 du poisson ont d’autres avantages pour le cerveau. Une étude du Centre médical universitaire Rush de Chicago a démontré qu’une consommation hebdomadaire de poisson peut faire diminuer de 60% les pertes cognitives chez les personnes plus âgées et réduire de façon importante le risque de contracter la maladie d’Alzheimer. Dans son livre intitulé 100 Simple Things You Can Do to Prevent Alzheimer’s, Jean Carper cite le docteur Emiliano Albanese qui a étudié le régime de 15000 personnes de plus de 65 ans dans sept pays: «Plus vous consommez de poisson, moins il y a de risque de souffrir de démence.» Ceux qui en consomment deux fois par semaine diminuent le risque de 20% et une consommation quotidienne réduit le risque de 40%.