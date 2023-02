Cocktails sans alcool : 11 recettes de mocktails

3 / 12

Taste of Home

Panaché à la pastèque

Rien de plus simple à préparer que ce panaché éclatant! Le mélange de pastèque et de limonade est frais et tonifiant. Une boisson délicieuse pour apaiser la soif durant les chaudes journées d’été.

Le panaché à la pastèque contient de l’eau et du melon d’eau, deux ingrédients qui font partie des meilleures boissons pour s’hydrater!