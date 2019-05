10 symptômes silencieux de l’anémie

Si vous vous sentez constamment épuisé, vous souffrez peut-être d’anémie. Devriez-vous augmenter votre apport en fer et en vitamine B12?

Certaines personnes, comme celles qui souffrent d’anémie falciforme ou de thalassémie, naissent anémiques. La difficulté qu’éprouve leur organisme à produire des globules rouges ou des parties spécifiques de globules rouges est d’ordre génétique et héréditaire. Mais la majorité des Nord-Américains qui font de l’anémie (environ 1 à 2% des hommes et 2 à 5% des femmes) en souffrent parce qu’ils ne consomment pas assez de fer ou de vitamine B12. Ce sont deux éléments qui, avec le folate, sont indispensables à la production de globules rouges sains.

On parle d’anémie lorsque notre organisme ne dispose pas d’assez de globules rouges sains pour transporter l’oxygène dans tout le corps. L’anémie existe sous différentes formes, qui se manifestent par un grand nombre de symptômes.

Lorsque l’organisme manque de fer ou de vitamine B12 pour produire suffisamment d’hémoglobine, certaines parties du corps ne reçoivent pas tout l’oxygène dont elles ont besoin. Résultat: on s’essouffle facilement et notre cerveau manque parfois tellement d’oxygène que nous éprouvons des étourdissements ou des vertiges.

Lorsqu’il manque de fer ou de vitamine B12, l’organisme est incapable de produire suffisamment d’hémoglobine, une protéine indispensable au bon fonctionnement des globules rouges. L’hémoglobine est si riche en fer qu’elle donne au sang sa couleur rouge. Elle permet à l’oxygène de se lier aux cellules et d’irriguer ainsi tout le réseau sanguin à travers le corps.

Vous vous sentez siiiiiii fatigué

Andrew Artz, professeur agrégé de médecine à l’Université de Chicago, affirme que l’un des symptômes les plus courants (et les plus importants) de l’anémie est un sentiment général d’épuisement. «La fatigue est le symptôme prédominant, dit le Dr Artz. C’est un symptôme difficile à cerner parce que chaque personne perçoit différemment la fatigue.

Certains se sentiront simplement plus fatigués, d’autres le sentiront lorsqu’ils s’activent physiquement.» La fatigue est causée par le même phénomène qui conduit à l’essoufflement et aux étourdissements : la carence en fer ou en vitamine B12 entraîne une raréfaction de l’hémoglobine et donc une insuffisance d’oxygène pour alimenter le corps.

