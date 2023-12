8 signes que vous avez peut-être un souffle au cœur

Un souffle cardiaque peut être inoffensif, mais peut aussi indiquer un problème plus grave. Voici les symptômes à surveiller.

Tatiana Ayazo /RD.com, Shutterstock

Qu’est-ce qu’un souffle au cœur?

Comment savoir si vous avez un souffle au cœur? Aucune palpitation ne le révèle. Seule une auscultation en détectera le sifflement caractéristique. Ce bruit, qui ressemble à un grésillement, est causé par une turbulence ou une anomalie du flux sanguin vers le cœur. Généralement inoffensif, il peut être le signe d’un problème cardiaque plus important.

«Le souffle peut être causé par une anomalie des valvules cardiaques – rétrécissement ou fuite –, par des trous dans les parois du cœur ou par d’autres cardiopathies congénitales, explique le cardiologue Brent Lampert, du Wexner Medical Center de l’Université d’État de l’Ohio. La plupart du temps sans gravité, il n’a donc pas de conséquences.»

Lors d’un examen de routine, le médecin peut détecter toute irrégularité du rythme et approfondir l’examen grâce à un échocardiogramme (échographie cardiaque). «Plusieurs patients n’éprouvent aucun malaise et la cardiopathie valvulaire progresse parfois si lentement que le cœur arrive à compenser, les symptômes restent alors imperceptibles», précise le Dr Lampert. Il y a tout de même des signes auxquels il faut être sensible.

Informez-vous ensuite sur ces choses que les cardiologues font pour protéger leur coeur.