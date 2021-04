Aliments et suppléments qui soulagent les douleurs articulaires et musculaires

Chacun et chacune d’entre nous vont souffrir un jour ou l’autre de douleurs musculaires et articulaires. L’été, en particulier, s’accompagne de courbatures lorsque nous nous lançons dans les activités sportives, le jardinage et le grand ménage, au sortir de l’hibernation. Cependant, vous pouvez profiter du temps chaud avec le moins de désagrément possible. Voici comment.