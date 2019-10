12 solutions pour gérer les conflits entre amis

«La fin d’une longue amitié peut s’avérer un moment particulièrement éprouvant, dit Carlin Flora. On a tendance à éviter de parler du traumatisme qui en découle.» De plus, on ne se sent pas autorisé à faire un deuil comme dans la rupture d’un couple. «Imaginez une personne qui demande un congé à son patron pour pouvoir surmonter la perte d’un ami. C’est plutôt impensable, même bizarre. Et que se passerait-il si cette demande suivait un divorce? Elle serait immédiatement accordée.»

8 / 12

MARJAN APOSTOLOVIC/SHUTTERSTOCK

Les anciennes amitiés qui nous servent de modèle

On peut toujours s’attendrir sur ses amitiés de jeunesse, mais il est plutôt risqué de s’en servir comme critère d’évaluation de nouveaux contacts. Commencez plutôt par cibler les valeurs que vous partagez, dans les domaines spirituel ou artistique par exemple. «Des valeurs communes constituent une des bases les plus solides de l’amitié et assurent sa longévité», explique Jan Yager. En plus de renforcer les liens, elles peuvent augmenter le sentiment de bien-être.

Dans son livre Friendfluence, Carlin Flora souligne que nos relations amicales ont un impact subtil sur nos croyances, nos valeurs et même notre santé physique et émotionnelle. «Alors que nos résolutions touchant l’alimentation, l’entraînement ou l’amélioration de notre caractère sont souvent reportées, l’amitié de gens dont nous admirons les idées et le raisonnement peut déclencher un désir spontané d’émulation. Leur personnalité et leur mode de vie nous donnent envie de leur ressembler.»