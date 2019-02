4 / 12

Shutterstock

Parce qu’il a divorcé le premier

Quatre mois après leur mariage en 1994, un New-Yorkais a secrètement divorcé de sa femme en République dominicaine. Elle ne s’est doutée de rien pendant 22 ans. Le «couple» a élevé un fils et mené la belle vie entre les maisons qu’ils possédaient à New York et en France. Quand elle a appris la vérité (après avoir découvert que son nom ne figurait pas sur le titre de propriété de leur maison), son mari a prétendu qu’il avait fait ça pour protéger leurs biens. Elle pense au contraire que c’était pour l’en déposséder et cherche maintenant à annuler le divorce et, vraisemblablement, à obtenir un divorce légal dans l’État de New York.

Pour un mariage heureux, inspirez-vous de ces secrets de couples qui durent.