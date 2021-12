Produits pour hydrater et adoucir la peau sèche

12 / 17 Amazon.ca Crème nutritive pour la peau – Weleda Cette crème nutritive pour la peau, qui célèbre son 90e anniversaire, est au palmarès des ventes depuis longtemps. Et pour cause! Extrêmement riche et très efficace, elle apaise et adoucit les coudes secs, les talons fendillés, les mains gercées et même les lèvres. Crème Nutritive pour la Peau de Weleda, 22$ (75 ml) sur Amazon, ou dans les magasins d’aliments naturels Acheter le produit

13 / 17 Amazon.ca Hydratant à la noix de coco – Jergens Conçue spécifiquement pour les peaux sèches et rugueuses, cette formule hydratante provient d'un mélange d'huile et d'eau de noix de coco. Elle vous donne une peau douce et la protège des rigueurs de l'hiver. L'arôme subtil et rafraîchissant de la noix de coco vous permet de vous imaginer sur une plage ensoleillée des tropiques. Crème hydratante à la noix de coco de Jergens, 8$ (775 ml) Acheter le produit