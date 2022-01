14 odeurs corporelles à ne jamais ignorer

3 / 14 MICHAELHEIM/SHUTTERSTOCK Haleine d’œufs pourris Si le fil dentaire, la brosse à dents ou la menthe ne couvrent pas l’odeur, il pourrait s’agir d’une infection bactérienne, avertit le Dr Segal. Une bactérie commune, H. pylori, peut se trouver dans votre système digestif et en être la cause. Elle peut, à l’occasion, ne présenter aucun symptôme apparent. Pour d’autres, elle peut provoquer un reflux gastro-œsophagien (RGO), une maladie cœliaque, un ulcère ou même un cancer de l’estomac. Passez un test; les antibiotiques pourraient être la solution. Apprenez-en plus sur les symptômes, causes et remèdes à la mauvaise haleine.

4 / 14 VCHAL/SHUTTERSTOCK Haleine de pomme pourrie «Une insuffisance insulinique incite le foie à compenser en produisant des cétones chimiques», dit le Dr Segal. Une haleine de pomme pourrie signale un diabète insulinodépendant non équilibré, selon une recherche publiée dans le Journal of International Society of Preventative and Community Dentistry. Il s’agit d’une raison indiscutable pour consulter votre médecin. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de diabète, voyez avec lui comment mieux contrôler votre glycémie. Découvrez ce que la sueur peut révéler sur votre santé.