10 erreurs que vous devez arrêter de faire avec votre déodorant

9 / 11

ISTOCK/BOILING

Ne pas connaître la différence entre la force régulière et la force clinique

Les antisudorifiques réguliers réduisent de 20% les canaux sudoripares, tandis que la force clinique montre une réduction de 30%. «Les antisudorifiques de force clinique contiennent une concentration plus élevée de sels d’aluminium et de zirconium, et bien qu’ils puissent être plus efficaces, ils peuvent également être plus irritants pour la peau», explique Fayne Frey.

«Je conseille à mes patients ayant la peau sensible d’éviter les antisudorifiques parfumés ainsi que les formules extra-fortes, et de rechercher plutôt des produits contenant de la diméthicone, qui peuvent également prévenir les irritations chez les personnes dont la peau est sensible», recommande-t-il.

Certains déodorants sont à base de charbon actif, mais cet ingrédient est-il vraiment bon?