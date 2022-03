Le yoga du visage peut-il rendre la peau plus lisse?

DOUCEFLEUR/GETTY IMAGES

L’approbation de l’usage cosmétique du botox par la Food and Drug Administration remonte à 2002. Durant les 20 dernières années, cette méthode, autrefois largement décriée, s’est imposée dans le traitement des rides du lion, des «onze» entre les sourcils, des pattes d’oie et plus.

Mais le retard des suivis des injections de botox, causé par la pandémie, en plus de la tendance croissante vers des produits entièrement naturels et biologiques, a incité les gens à trouver des moyens plus fondamentaux pour obtenir cet effet lissant de la peau.

Et comme pour le recours au yoga dans le mode de vie de millions de gens pour mieux respirer, atténuer les douleurs articulaires, étirer les muscles et autres bienfaits thérapeutiques essentiels, se pourrait-il que cette pratique croissante du yoga du visage ait un effet rajeunissant? Nous avons consulté un dermatologue et une chirurgienne plasticienne pour en savoir plus à ce sujet.

Vous serez surpris par ces fausses affirmations entendues par des dermatologues!

Qu’est-ce que le yoga du visage?

Bâillez le plus largement que vous le pouvez. Haussez vos sourcils. Serrez votre mâchoire. Gonflez vos joues. Ce sont quelques-uns des mouvements de vos muscles faciaux qui vous aideraient à raffermir et à rajeunir votre visage.

Constitué d’une série d’exercices et de techniques de massage pour stimuler les muscles sous-cutanés, le yoga du visage pourrait sembler aller de soi. Il se situe cependant au cœur d’une controverse chez les passionnés de la beauté.

On sait tous que la peau du visage se transforme en vieillissant. Elle peut présenter des rides, s’affaisser ou faire des poches. C’est un processus naturel. Et de nos jours, on parle beaucoup de vieillir en beauté. Mais y aurait-il une véritable différence si l’on faisait des exercices destinés à préserver l’apparence actuelle de notre visage?

Les adeptes du yoga du visage parlent d’un effet progressif, comme celui des exercices pour les fessiers sur la fermeté du postérieur. Ils ne jurent que par lui, et l’inscrivent comme une pratique incontournable pour avoir une belle peau. Il existe même des canaux YouTube qui lui sont totalement consacrés.

Mais d’autres préviennent de ses dangers, comme les méfaits de mouvements faciaux répétés, telle l’aspiration récurrente de liquides avec une paille, qui accentue les rides autour des lèvres. Qui croire?

N’hésitez pas à suivre ces conseils de dermatologues pour avoir une peau jeune.

Que disent les experts sur le yoga du visage?

L’apparence du visage s’altère en vieillissant avec la transformation de la peau et de ses tissus sous-jacents, précise le Dr Snehal Amin, co-fondateur de MDCS Dermatology de New York, et professeur adjoint clinique de dermatologie du Weill-Cornell Medical College. «Plus vous vieillirez, plus vous constaterez un relâchement de la peau, et noterez les dommages causés par le soleil, ainsi que la perte de graisse et de muscle dans les tissus sous-jacents.»

Le yoga du visage peut-il renverser cette tendance? «En théorie, un tonus musculaire plus élevé dans les joues pourrait atténuer la formation de poches.»

Mais dans les faits, on ne peut rien affirmer. Une étude de 2018, publiée dans JAMA Dermatology, a tenté d’établir des preuves scientifiques; 27 femmes et hommes ont suivi un programme de yoga du visage, constitué de 32 exercices en 90 minutes, quatre fois par semaine, pendant deux mois. En raison probable de contrainte temporelle, seuls 16 participants ont complété le programme. Après les 8 semaines, on n’a pu constater qu’une légère amélioration de l’apparence faciale.

Ce changement ténu a-t-il provoqué l’abandon des participants? Comme l’étude portait sur un échantillon réduit, sans groupe de contrôle, ses conclusions pourraient être contestées.

Quels sont les bienfaits du yoga du visage?

Le yoga du visage n’est peut-être pas la cure miracle contre l’affaissement et les rides, mais ses exercices faciaux comporteraient leurs propres bénéfices, explique la Dre Alexis Parcells, chirurgienne plasticienne, fondatrice de la clinique anti-âge SUNNIE, et instructrice médicale chez RWJ Barnabas Health. Des exercices ciblés et des massages faciaux pourraient, selon elle:

Apaiser les symptômes de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM).

Réduire les maux de tête chroniques.

Augmenter le drainage lymphatique du visage et du cou.

Diminuer la tension et le stress.

Elle souligne que la pratique du yoga du visage comporte également de nombreux bienfaits psychologiques. «C’est une technique d’autosoins qui peut augmenter le sentiment de confiance et aider à se détendre. Se concentrer sur sa respiration en le pratiquant peut aider à définir des zones de tension et à améliorer son humeur du moment.» Pour qu’il soit encore plus profitable, elle conseille de l’accompagner de pensées positives sur soi et sur son corps.

Faites attention à ces choses qui peuvent vous vieillir.

Le yoga du visage provoque-t-il des rides?

Même si le yoga du visage ne règle pas tout, y a-t-il un danger à l’essayer? N’y allez pas trop vite avec ces joues gonflées. Peut-il accélérer les effets visibles du vieillissement?

Il peut stimuler la formation de rides si l’on exagère ses mouvements, ou s’ils sont excessivement répétés, précise le Dr Amin. «D’abord, vous devez définir l’apparence recherchée. En général, plus on se servira d’un muscle, plus il se développera. Certains veulent une peau resserrée jusqu’au menton, mais l’usage excessif du muscle masséter peut faire paraître le menton plus volumineux.»

C’est la raison principale, selon lui, pour laquelle les injections de botox diminuent les rides et rajeunissent le visage. De fait, la toxine botulique paralyse temporairement les muscles du visage pour diminuer leur mobilité. Certains médecins l’emploient pour affaiblir le muscle masséter et le diminuer, ce qui amincit et lisse le visage.

Mais le yoga du visage pourrait avoir l’effet contraire.

Méfiez-vous de ces habitudes quotidiennes qui favorisent les rides!

Devrait-on essayer le yoga du visage?

En fin de compte, ces techniques n’ont pas fait suffisamment l’objet de recherches, et il n’y a donc pas de réponse finale, dit la Dre Parcells. Le résultat, positif ou pas, sera probablement superficiel, et si tous ces tapotements et frottements vous comblent et augmentent votre confiance ou votre lucidité, rien ne vous empêche de continuer.

D’autre part, beauté ne rime pas avec souffrance. Si le yoga du visage vous paraît une corvée, ou est tant soit peu douloureux, on ne vous accusera jamais d’ignorer sa pratique.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!