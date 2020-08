7 coiffures faciles à réaliser en voyage

MATTHEW COHEN/RD.COM

Une demi-queue torsadée

Si vous voulez souligner une occasion spéciale avec élégance, voici une coiffure beaucoup plus facile et prenant moins de temps à réaliser que ce qu’elle en a l’air. Jenna Mast suggère cette version romantique de la coiffure relevée classique. «C’est une façon simple de magnifier vos cheveux naturels et de les faire paraître comme si vous leur aviez consacré plus de temps.» De plus, si vous avez la chance d’avoir déjà les cheveux texturés, frisés ou ondulés, ce style mettra l’accent sur le mouvement naturel de vos cheveux.