15 habitudes quotidiennes qui détruisent la peau

6 / 15 SHUTTERSTOCK Manger des aliments transformés Les aliments transformés affectent non seulement votre tour de taille, mais aussi l’apparence de votre peau, et cela vaut même pour les aliments censés être «sains», comme les barres énergétiques. «Les aliments transformés contiennent des glucides et des sucres raffinés, qui ont été scientifiquement liés à l’acné et au vieillissement prématuré de la peau», explique Whitney Bowe. «Cette malbouffe, déficiente en fibres, ralentit la digestion et perturbe vos microbes intestinaux qui sont sains, provoquant une inflammation intestinale», explique Whitney Bowe. Au lieu de cela, consommez des aliments entiers avec un indice glycémique faible ou moyen, comme les légumes-feuilles, le quinoa, les patates douces et les asperges. L’avoine coupée – du gruau d’avoine qui a été coupé en petits morceaux plutôt qu’aplati – est également à prioriser.

7 / 15 SHUTTERSTOCK Prendre des antibiotiques Selon une étude des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, au moins 30% des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont pas nécessaires. L’utilisation excessive de ces médicaments peut créer des superbactéries résistantes aux antibiotiques et tuer les «bonnes» bactéries dans vos intestins et sur votre peau. «Ces bonnes bactéries ont le pouvoir de combattre les microbes infectieux et l’inflammation endémique sous-jacents aux troubles cutanés et aux maladies inflammatoires systémiques», explique Whitney Bowe. «Notre obsession pour les savons antibactériens et les désinfectants pour les mains exacerbe ce problème», souligne la dermatologue. Sélection vous a préparé une liste de secrets d’experts pour avoir une belle peau.