8 choses à ne jamais faire avec du vinaigre de cidre

Si vous songez à avaler d’une traite du vinaigre de cidre de pomme, suivi de près d’un repas ou d’une boisson pour atténuer son goût amer, réfléchissez-y bien. Malgré tous ses bienfaits pour la santé, le vinaigre de cidre bu de cette façon pourrait vous faire plus de mal que de bien. «En raison de sa nature acide, il risque d’irriter sérieusement votre œsophage et votre estomac et de les endommager», prévient Matt Weik, kinésiologue propriétaire de Weik Fitness, LLC. «Rendez-vous un grand service en diluant toujours le vinaigre de cidre avec un autre liquide.» L’eau est probablement la meilleure pour protéger votre gorge et votre estomac de cette acidité, et elle adoucit le goût du vinaigre de cidre. S’il vous semble toujours aussi amer, essayez-le sous d’autres formes, comme les bonbons gélifiés au vinaigre de cidre.

2 / 8

ThamKC/Shutterstock

L’appliquer directement sur la peau

Le vinaigre de cidre peut aider à faire disparaître l’acné et les pellicules, et même apaiser un coup de soleil. Mais il y n’y a ici qu’une bonne façon de l’employer: «Qu’il serve comme tonique, pour éliminer les imperfections ou traiter des infections, il est essentiel de diluer le vinaigre de cidre et de réduire le plus possible son contact avec la peau», souligne Caleb Backe, entraîneur personnel et expert en santé et bien-être à New York, chez Maple Holistics. «Une exposition prolongée à ce vinaigre très acide peut détruire les cellules, éroder la peau et causer des brûlures chimiques temporaires.» Là encore, la quantité à observer est toujours une part de vinaigre pour 8 à 10 parts d’eau.

Faites attention si vous utilisez le vinaigre de cidre ou l’un de ces autres remèdes maison efficaces pour guérir l’acné.