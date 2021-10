20 objets insolites que l’on trouve dans les musées canadiens

13 / 20

BARBIE EXPO-LES COURS MONT ROYAL

La plus grande exposition Barbie au monde

Où la trouver: Barbie Expo, Montréal

La plus grande exposition Barbie au monde comprend plus de 1 000 incarnations de la poupée emblématique (et quelques Kens). L’exposition comprend des Barbies uniques, inspirées d’Hollywood et de ses marques de luxe telles que Dior, Versace et Armani. 28 Barbies ont d’ailleurs été habillées par le célèbre costumier et designer des stars, Bob Mackie. En tout cas, les Barbies de collection font partie des objets vintages qui valent cher!