L’aide médicale à mourir (AMM)

Il y a quatre ans, le gouvernement fédéral a adopté une loi sur l’aide médicale à mourir (AMM). L’année dernière, plus de 5600 personnes y ont eu recours au Canada. Mais comment cette loi s’applique-t-elle? Voici les tenants et les aboutissants de la mort médicalement assistée.

Étape 1: les critères

Tout le monde ne peut pas se prévaloir du droit à l’AMM. Il faut être âgé d’au moins 18 ans et jugé mentalement apte par un médecin. Ensuite, il faut être atteint d’une maladie grave et incurable. «Le sujet doit être dans un état de déclin avancé qui ne peut être inversé, éprouver des souffrances physiques et mentales insupportables, et la mort naturelle doit être prévisible», détaille Helen Long, PDG de Dying With Dignity Canada. Ce dernier critère a toutefois été invalidé par la Cour supérieure du Québec.

Étape 2: l’évaluation

Pour obtenir l’aide médicale à mourir, le patient doit d’abord en faire la demande auprès d’un professionnel de la santé et des services sociaux. Il fait ensuite une demande écrite confirmant qu’il est mentalement compétent et ne subit aucune influence indue. Au Québec, on utilise pour ce faire un formulaire officiel. La demande devra être signée devant deux témoins satisfaisant à certains critères – par exemple, ils ne doivent pas tirer profit du décès. Il faut ensuite répéter la demande verbale à chaque rencontre avec son médecin.

Étape 3: le lieu

L’AMM se pratique là où le patient se sent le plus à l’aise. D’après les données officielles, 35,2% des patients ayant bénéficié d’une AMM en 2019 sont décédés à leur domicile, 36,3% à l’hôpital, 20,6% dans une unité de soins palliatifs et 6,9% dans un établissement de soins de longue durée.

Étape 4: la procédure

Pour que le patient ait le temps de réfléchir à sa demande, un délai de 10 jours est à prévoir avant qu’il ne puisse bénéficier de l’AMM. S’il décide d’aller de l’avant, il devra trouver un médecin qui accepte de procéder. Les médicaments, administrés par intraveineuse, assurent une mort paisible et sans souffrance. Les médecins privilégient un cocktail de trois médicaments. Le premier endort le patient, le second le plonge dans un coma profond et le troisième est un relaxant musculaire qui arrête le cœur.

Étape 5: la fin

Une mort programmée permet de dire au revoir aux siens. Pour Helen Long, l’AMM est souvent vécue comme la célébration d’une vie. «Un ami de mon père avait une voiture ancienne et, avant de mourir, il a pu faire un dernier tour du quartier avec son fils, raconte-t-elle. Prendre la décision est une expérience libératrice. L’individu reprend un peu les choses en main.»

