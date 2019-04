9 organes dont votre corps peut se passer

4 / 9

Vessie

Selon le Dr Georges-Pascal Haber, urologue à la Cleveland Clinic, les patients atteints d’un cancer de la vessie ou, plus rarement, d’un dysfonctionnement de la vessie neurogène (lorsqu’un problème du système nerveux affecte le contrôle de la vessie), devront subir une ablation de cet organe – ainsi que de la prostate et des ganglions lymphatiques ou de l’utérus, des ovaires et éventuellement d’une partie du vagin. Les médecins utilisent un morceau d’intestin pour accueillir l’urine auparavant stockée dans la vessie. L’intestin peut soit former une nouvelle vessie qui pousse l’urine à travers l’urètre, soit dériver l’urine vers une stomie, c’est-à-dire une ouverture pratiquée dans la paroi abdominale et qui débouche sur un sac externe que les patients doivent drainer manuellement, explique le Dr Haber. Avec l’une et l’autre de ces méthodes, le patient ne sent plus quand sa vessie est pleine et il doit généralement régler une alarme toutes les trois ou quatre heures pour se rappeler de vider sa vessie de substitution. À part cela, la vie va finir par revenir à peu près à la normale. «Les patients commencent à sentir que leur vessie est pleine à cause de bouffées de chaleur ou de différents symptômes», dit le Dr Haber.