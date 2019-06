Voici ce à quoi ressemble une expérience de mort imminente, selon la science

5 / 7

La sensation de sortir de son corps

On parle de la sensation de sortir de son corps quand une personne se sent comme si elle avait été détachée de son corps et qu’elle pouvait se voir d’un point de vue enlevé. Il y a eu de nombreuses tentatives pour tenter de découvrir la raison de cette expérience « hors du corps » allant des théories liées aux problèmes de l’oreille interne et même d’une tromperie de l’esprit. Quoi qu’il en soit, le Dr Martial et son équipe ont constaté que 35 % des personnes ont déclaré avoir quitté leur propre corps. 36 % ont déclaré que le retour à leur corps était la dernière chose qui se produisait dans leur séquence de mort imminente. Le docteur Martial a déclaré à ScienceDaily que « cela suggère que les expériences de mort imminente semblent être déclenchées régulièrement par un sentiment de détachement du corps physique et se terminent quand on retourne dans son corps ».

