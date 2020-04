Je souhaitais que les étudiants s’intéressent aux mains de mon père. Qu’ils voient que la gauche était rugueuse, et ses doigts calleux et tordus par des décennies de création dans son atelier. Ils trouveraient peut-être quelques taches de peinture sur la paume ou le doigt où il posait son pinceau.

J’avais, quelques années plus tôt, passé un peu de temps dans le laboratoire d’anatomie de l’école de médecine où j’étais employée et j’aurais aimé en savoir plus sur la vie de ces gens dont je voyais la dépouille.

J’ai répondu à un questionnaire invitant à raconter les aspects de la vie de mes parents qui pourraient intéresser les étudiants. Un autre couvrait leurs antécédents médicaux. En quelques paragraphes, j’ai fait la liste de leurs nombreux soucis de santé. La coordonnatrice du programme de don m’a assurée que papa et maman seraient allongés côte à côte dans le laboratoire et les étudiants prévenus qu’ils avaient été mari et femme.

Son art donnait une voix à sa parole devenue maladroite. Son atelier et, plus tard, sa chambre lui ont offert un espace pour fabriquer de la beauté avec le bois, la peinture et la fantaisie – la joie de créer.

Les décennies qui ont suivi l’AVC de mon père l’ont vu se transformer en artiste: il a fabriqué des milliers de maisons de poupée, des nichoirs et des meubles qu’il offrait à sa famille et à ses amis. Quand l’âge a eu raison de son élocution, il s’est mis à peindre. Des centaines de tableaux.

J’espérais que ses ongles soient bien taillés. L’âge l’avait rendu plus sensible et lui couper les ongles n’était pas une sinécure. Peut-être aussi faisait-il moins confiance à ses enfants devenus adultes pour obéir à ses instructions.

Le corps, le coeur, et le cerveau de ma mère

J’ai souhaité mille choses pour ces étudiants qui se pencheraient sur le dos de ma mère. J’espérais qu’ils remarqueraient le chemin de souffrance qu’avait été sa colonne vertébrale déformée. La douleur avait vieilli avec elle et fini par l’envoyer dans un fauteuil roulant, le cou cruellement incliné. Et quand ils examineraient son cœur, je me figurais qu’ils devineraient qu’il avait souffert et résisté à la fois. Un jeune interne en cardiologie remarquerait la valve de travers, source de tant d’angoisse pour maman toute sa vie, et l’étudiant serait peut-être touché qu’un cœur pareil ait pu tant aimer. Elle n’aimait pas à la perfection, mais avec force, et tous les jours de sa vie, elle a fait des efforts pour aimer mieux.

Quand on étudierait le cerveau de maman, j’espérais qu’un futur neurologue noterait les régions usées par l’anxiété et les eaux sombres de la dépression et qu’il serait impressionné par la manière dont elle avait mené sa barque avec ce cerveau. Je voulais qu’on sache qu’elle était drôle et intelligente et, de temps en temps, très courageuse.

