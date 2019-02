À la suite du décès de l’un de ses jumeaux, peu après sa naissance, une mère offre le corps de son fils à la science… et découvre ensuite l’extraordinaire richesse de son don

1 / 9

Ariel Zambelich

Une anomalie congénitale mortelle

J’étais enceinte de trois mois de vrais jumeaux quand mon mari Ross et moi avons appris que l’un d’eux, Thomas, était atteint d’anencéphalie, une anomalie congénitale mortelle – son crâne et son cerveau n’étaient pas correctement formés. Les bébés en meurent souvent in utero ou quelques minutes, heures ou jours après la naissance.

Nous étions dévastés et déroutés. J’ignorais tout de cette malformation et il n’y en avait pas dans ma famille. Je me suis demandé si elle avait été causée par quelque chose que j’avais mangé, bu ou fait. Mais si c’était le cas, pourquoi l’autre jumeau était-il en santé? Je devais donc faire la paix avec plusieurs questions sans réponse qui bourdonnaient sans cesse.

Six mois plus tard, les jumeaux sont nés, vivants tous les deux. Callum était en parfaite santé. Thomas n’a vécu que six jours. Ross et moi avons surmonté cette épreuve du mieux que nous avons pu. Nous avions un beau garçon à élever.

Apprenez-en plus sur ces maladies qui restent un mystère pour la médecine.