Skyward Kick Productions/Shutterstock

L’identification visuelle

Même si vous choisissez la crémation directe, certaines provinces peuvent exiger que le corps soit d’abord identifié visuellement. Les funérariums peuvent adoucir un peu cette expérience même sans embaumement en lavant et en habillant le défunt, et en «maquillant» son visage pour lui donner l’air plus paisible.

