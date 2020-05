Infirmières et infirmiers: à quoi ressemblait le métier il y a 100 ans?

TOPICAL PRESS AGENCY/GETTY IMAGES

Sauver des vies, hier comme aujourd’hui

Nous ne pourrons jamais assez remercier les infirmières, les infirmiers et les professionnels de la santé pour le travail qu’ils font en ce moment. En ces temps de pandémie de COVID-19, les gens partout dans le monde sont manifestement plus conscients que jamais de l’héroïsme du personnel soignant. Mais les infirmières ont évidemment toujours été des superhéroïnes. Ces photos prises il y a 100 ans en témoignent et révèlent aussi des similitudes frappantes avec aujourd’hui.

