13 conseils pour mieux comprendre les infirmières

50% d'infirmières

Les infirmières constituent environ la moitié des travailleurs de la santé au Canada et forment le plus grand groupe de professionnels de la santé. Si les médecins sont mieux reconnus, le personnel infirmier travaille en première ligne, et dans les régions isolées, il est parfois le seul fournisseur de soins de proximité.

