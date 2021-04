Des inventions étranges et merveilleuses

1 / 14

Louise Pomeroy

Oreiller anti-ronflement

Depuis des années, Donna rêvait d’une bonne nuit de sommeil. Et pour cause, son mari ronflait. Comme un train de marchandises. Donna avait tout essayé: boules d’oreille pour elle (inconfortables et inefficaces), protège-dents et gadgets nasaux pour lui (idem), ou encore le secouer (reidem). C’était avant de tomber sur une solution révolutionnaire, le Motion Pillow, un oreiller anti-ronflement.

Fabriqué par la société coréenne TenMinds, l’oreiller aux quatre poches d’air mesure la pression tout en étant raccordé à un microphone qui se pose sur la table de nuit.

Aussitôt que le micro détecte une amorce de vrombissement, l’oreiller se gonfle et repositionne délicatement la tête du ronfleur jusqu’à ce qu’il arrête de scier du bois. Donna, qui n’est généralement pas tentée par les gadgets coûteux – on n’en dira pas autant des gadgets abordables –, a craqué pour cet oreiller à 320$/265€/404$CAD/295frs, lauréat du prix de l’innovation 2020 de la Consumer Technology Association. Et ça marche! Si bien que, quand elle en veut à son mari, elle imite ses ronflements pour offrir à sa tête un parcours de montagnes russes. En attendant, vous pouvez suivre ces conseils pour mieux maîtriser les ronflements.