Choisir l’application de sport qui convient

Daria Grebenchuk/Shutterstock

Si faire de l’exercice vous pèse, une application peut vous aider à en prendre l’habitude. Une expérience effectuée à l’université de Pennsylvanie a montré que des jeux pour téléphone portable aidaient les sujets à bouger davantage.

On a attribué au hasard aux participants une des trois versions d’une application enregistrant le nombre de pas faits dans la semaine. La première mettait les joueurs en concurrence directe les uns avec les autres. La deuxième les obligeait à collaborer pour marquer des points. Dans la troisième, ils méritaient des points individuellement, mais devaient désigner parmi leurs parents et amis une personne qui recevrait chaque semaine un courriel l’informant des résultats du joueur afin de pouvoir l’encourager.

En moyenne, les trois groupes ont fait plus de pas qu’auparavant, mais l’efficacité de chaque version semblait dépendre de la personnalité de chacun. Ainsi, les sujets plus extravertis et persévérants de nature ont accumulé plus de points dans la version compétitive alors que les introvertis réagissaient bien à toutes les versions. Ceux qui avaient tendance à faire fi des règles de prudence (ceux qui négligeaient de mettre leur ceinture en voiture, par exemple) n’ont tiré aucun bienfait du jeu.

Bref, les jeux utilisés pour s’entraîner fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Si vous décidez d’en essayer un, tenez compte de votre personnalité pour bien choisir.