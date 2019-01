Votre thérapie fonctionne-t-elle ? 9 signes qui ne trompent pas

Vous voyez un signe que votre thérapie fonctionne quand votre santé physique s’améliore. Le plus souvent, vous observez que vous dormez mieux, que vous êtes moins léthargique et que vos problèmes digestifs se sont envolés.

Votre thérapeute vous dit que vous allez mieux

Cela semble évident quand on veut savoir si une thérapie fonctionne ou non, mais il est important d’établir des objectifs avec votre thérapeute et d’avoir une compréhension mutuelle des progrès que vous voulez faire tout au long de ce processus. «Le thérapeute devrait avoir un plan de traitement et être en mesure de vous informer sur votre progression – d’où vous êtes parti, et où vous êtes rendu, dit Caroline Madden. Il doit aussi être en mesure de vous expliquer comment vous allez évoluer à partir de là.»

