Voici ce qui arrive quand vous arrêtez de porter un soutien-gorge

STOCKBYTE/THINKSTOCK

Un mal de cou possible

Selon la taille des bonnets, et dans le cas d’une très forte poitrine, «ne pas porter de soutien-gorge pourrait provoquer des douleurs dorsales et cervicales», souligne la Dre Constance M. Chen, chirurgienne plasticienne spécialisée en reconstruction mammaire de New York.

Selon une étude parue dans The Journal of Orthopaedics, il existe un lien entre une forte taille de bonnets et la douleur dans les épaules et le cou. Celle-ci résulte d’une pression constante du poids des seins sur le trapèze, un muscle qui part de la nuque vers les épaules et le haut du dos. D’autre part, un soutien-gorge bien ajusté allège ce poids et diminue l’effort conséquent.

Assurez-vous de choisir le soutien-gorge qui vous convient pour votre santé!