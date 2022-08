Meurtres non résolus: sur la piste des tueurs

Corps jamais retrouvés, meurtres gratuits, motivations mystérieuses. Avec l’aide de technologies de pointe, détectives amateurs et professionnels tentent d’élucider des cas de meurtres non résolus parmi les plus tristement célèbres au Canada.

Crédit: Avec la permission de Céline Ethier

La jeune fille disparue

New Liskeard, Ont. | 1996

Une adolescente décide de rentrer chez elle à pied, puis disparaît

La petite ville de New Liskeard, au bord du lac Témiscamingue en Ontario, semblait épargnée par le malheur jusqu’à un soir de septembre en 1996, quand Mélanie Ethier – une adolescente de 15 ans qui avait peu auparavant confié à une amie vouloir devenir enseignante – est allée voir le film d’action Mort subite chez son copain Ryan Chatwin. Vers 1h30 du matin, Mélanie a décidé de rentrer. Normalement, elle aurait appelé pour qu’on vienne la chercher en voiture, mais en raison d’une facture impayée, le téléphone avait été coupé chez elle. Elle a choisi de rentrer à pied, seule. Après tout, la maison n’était qu’à un kilomètre.

D’après un témoignage non vérifiable, Mélanie marchait sur un pont quand deux hommes en voiture se sont arrêtés pour engager la conversation; elle serait montée à bord et la voiture aurait filé. Céline Ethier a remarqué le lendemain matin que sa fille n’était pas rentrée et a signalé la disparition la journée même. La ville s’est mobilisée; des policiers ont interrogé les amis et la famille de Mélanie. Des bénévoles ont ratissé le bord de la route et les environs tandis qu’une unité de recherche et sauvetage a fouillé la rivière. Mais l’adolescente est restée introuvable.

Au cours des années, la police a reçu plus de 700 informations de 500 personnes différentes. Chacun y allait de sa théorie: Mélanie aurait été enlevée par son père (il n’était pas en ville au moment des faits); elle aurait été tuée par un certain Denis Léveillé, qui à l’époque fréquentait une amie de sa mère (il aurait déjà agressé une autre adolescente); ou alors les coupables seraient des suprémacistes blancs (Mélanie était l’une des rares jeunes filles de couleur en ville).

Personne n’a jamais été inculpé. En 2021, un balado de l’émission d’investigation de Radio-Canada The Next Call a encouragé un nouveau témoin à se manifester: il a indiqué aux policiers une région boisée à 10 km du lieu où l’adolescente avait disparu, pour une raison qui n’a pas été rendue publique. En octobre, la zone a été fouillée par une équipe aidée de chiens et de drones. Mais sans résultat.

Céline Ethier admet que sa fille est morte, mais ne renonce pas à retrouver son corps. «Après, je crois que je pourrai passer à autre chose, confie-t-elle. Mélanie mérite d’être retrouvée. Elle n’est pas un simple rebut que l’on jette au bord d’une route.»

