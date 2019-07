Magazine

Et si une météorite frappait la terre?

Dans l’éventualité où une météorite géante heurterait la terre, quels seraient les risques et les conséquences? Un astrophysicien répond à vos questions.



Le risque Le risque qu'une météorite géante heurte la Terre est-il plus élevé au moment des Perséides? Ce risque n'est pas plus élevé pendant les Perséides, qui reviennent chaque année sans aucun danger. En réalité, la grande majorité des objets extraterrestres qui pourraient affecter la Terre sont sous surveillance et si une météorite de grande taille – on appelle ça des astéroïdes géocroiseurs parce que leur orbite croise la nôtre – risquait de heurter la surface terrestre, on le saurait plusieurs années à l'avance. Ce qui nous laisserait le temps de nous préparer.

Les conséquences Si une météorite d'un kilomètre frappait le parc Lafontaine, Montréal serait rayée de la carte. La dimension du cratère ferait de 10 à 20 fois le diamètre de la météorite. On parle donc d'un trou de 10 à 20 km à l'endroit de l'impact. Mais ce n'est pas tout. Le choc provoqué par la collision entraînerait un tremblement de terre énorme – plus de 10 sur l'échelle de Richter – affectant tout le nord-est du continent nord-­américain. Dans le cas d'un tel impact dans l'eau, il y aurait aussi un tsunami de grande amplitude. Après l'impact, les débris projetés dans l'air auraient pour effet de bloquer la lumière du soleil pendant des mois, sinon des années, sur une bonne partie de la Terre, et de baisser la température globale. Bref, ce serait une catastrophe humaine et un désastre environnemental.