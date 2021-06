17 «faits scientifiques» qui ne sont finalement pas vrais

18 / 18

Mythe: les gènes déterminent la race

Plusieurs croient – à tort! – qu’aux différences phénotypiques correspondent des différences génétiques. Selon l’Institut américain de recherche sur le génome humain (NHGRI), les humains partagent 99,9% de leurs gènes. Le 0,1% restant ne constitue pas un marqueur racial. En fait, une importante étude menée en 2002 a révélé que la diversité génétique est plus marquée entre les Africains d’origine qu’entre les Africains et les Eurasiens. Il est également possible de retracer l’origine de vos ancêtres à partir de vos gènes, mais cela ne crée pas de corrélation directe avec la race. Voici d’ailleurs un exemple concret: la drépanocytose n’est pas une maladie «africaine», comme on l’entend souvent; bien qu’elle touche plus souvent l’Afrique de l’Ouest. Les populations méditerranéennes, arabes et indiennes en sont également atteintes.

