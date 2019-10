14 choses ordinaires que les astronautes ne peuvent pas faire dans l’espace

Au lieu de se pelotonner voluptueusement dans leurs draps avant de s’endormir, les astronautes s’attachent pour la nuit. Lorsqu’il est venu à la Northern Michigan University, l’astronaute Jerry Linenger a avoué que l’une des choses à laquelle il avait été le plus difficile à se réhabituer à son retour sur Terre était la douleur de se coucher dans son lit, raconte David Donovan. Il n’avait en effet plus l’habitude d’être écrasé dans le matelas par gravité. Tout le monde ne va pas dans l’espace, mais assurez-vous de connaître les conséquences de dormir sur un vieux matelas!

Les astronautes ne peuvent pas emprunter de route panoramique

Prendre des raccourcis est beaucoup plus facile en l’absence de toute gravité. Et plus amusant aussi. Sur Terre, si vous vouliez atteindre le plafond d’une pièce, vous iriez tout naturellement chercher une échelle. Mais l’espace vous permet de voler parce que vous n’êtes pas limité par la pesanteur, dit David Donovan.

