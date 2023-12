Quand le réseau 5G remplace la 3G

Illustration de Dave Murray

À Cloyne, un lieu de villégiature de l’est de l’Ontario, les habitants avaient commencé ce dimanche ensoleillé du 21 mai 2022 sur une humeur festive, rassemblés devant le centre social pour une vente de garage accompagnée de barbecue et de musique. En début d’après-midi, des vents violents se sont pourtant levés et de fortes pluies se sont abattues sur la région. Un orage rapide et dévastateur a traversé le village. Certains s’étaient réfugiés dans l’hôtel de ville.

En fin de matinée, une série d’alertes émises par Environnement Canada pour téléphones portables avaient prévenu qu’un mur de vent et de pluie se déplaçait rapidement vers l’est de l’Ontario en provenance du sud-ouest. Mais l’alarme stridente et les textos d’urgence n’avaient pas atteint grand monde au petit rassemblement de Cloyne. Des mises à niveau de l’infrastructure étaient en cours depuis 2021, mais l’accès le plus fiable provenait toujours d’un réseau cellulaire 3G (de troisième génération). «Nous n’avons pas reçu le message», déclare Ken Hook, conseiller municipal.

Le système canadien En Alerte présume que tout le monde est équipé d’un bon service cellulaire – ce qui, de nos jours, signifie un réseau supérieur à la 3G. Pour recevoir les messages d’En Alerte sur votre téléphone portable (ces alertes sont également diffusées à la radio et à la télévision), vous devez avoir accès, au minimum, à un réseau 4G/LTE (le standard actuel des transmissions de données sur la plupart des téléphones portables) et disposer d’un téléphone compatible avec ce réseau – en général, un appareil de moins de 6 à 9 ans. S’il est relativement facile d’obtenir un téléphone plus récent, votre accès au réseau dépend de l’endroit où vous vivez, et il est plus probable que les régions rurales ne comptent que sur la 3G, ou une combinaison de réseaux 3G et 4G/LTE.

Désormais, cette connexion arrive à un carrefour: au cours des prochaines années, les principaux fournisseurs canadiens de télécommunication – Bell, Rogers et Telus – devraient démanteler l’infrastructure 3G âgée de 20 ans au profit du réseau 5G, plus récent et plus rapide. Les téléphones plus anciens cesseront alors de fonctionner. Or, cette extinction du réseau pourrait également transformer certaines régions isolées en zones mortes cellulaires, même si elles disposaient jusque-là du service. Cloyne et d’autres petites municipalités qui ne bénéficient toujours pas de connexion fiable au réseau – comme Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, où des messages du système En Alerte avertissant d’une crue éclair n’ont pu contacter de nombreux habitants en juillet 2023 – seraient ainsi laissés pour compte.

La fermeture du réseau 3G pourrait également affecter tout Canadien disposant d’une alarme de sécurité maison, d’un dispositif d’alerte médicale, d’un bouton SOS portatif, ou d’autres appareils qui transmettent toujours des données par la 3G. Des personnes âgées, des propriétaires et des conducteurs se retrouveraient ainsi incapables de contacter leurs proches ou d’appeler à l’aide en cas d’urgence. À moins bien sûr de mettre ces dispositifs à jour en achetant de nouveaux modèles.

Le réseau 3G, qui a inauguré la révolution des téléphones intelligents lorsque Rogers et Apple ont lancé l’iPhone 3G au Canada en 2008, permettant à ses utilisateurs d’accéder à internet depuis leur téléphone portable, est sur la pente de l’obsolescence. Aux États-Unis, les principaux fournisseurs de services T-Mobile, AT&T et Verizon ont fini d’«éteindre» leurs derniers réseaux 3G en décembre 2022. Le Canada devrait suivre bientôt. L’échéance reste encore floue, mais cela arrivera. Aussi bien se tenir prêts.

Nos téléphones deviennent réellement de plus en plus intelligents!

Le grand fossé numérique

En raison de l’étendue du pays et la dispersion de sa population, le «fossé numérique» du Canada ne surprend pas. Si, en milieu urbain, toutes les provinces bénéficient d’une couverture d’au moins 99,9%, ce n’est pas le cas en zones rurales. Dans les communautés des Premières Nations, ce taux, le plus bas de couverture 4G/LTE, est inférieur à 88%.

En 2021, 46 000 foyers canadiens dépendaient entièrement des réseaux 3G, et 76 000 n’avaient tout simplement aucune connexion, selon la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. Bien que les fournisseurs de services construisent de nouvelles tours, ils ont plutôt tendance à se concentrer sur les grandes villes et les régions densément peuplées. Il revient alors aux divers paliers de gouvernement de combler les lacunes.

En Nouvelle-Écosse, quand 4 personnes sont décédées, emportées par une crue éclair en juillet 2023, les politiques ont à nouveau fait état de leur inquiétude au sujet des zones mortes du réseau cellulaire et de l’inaccessibilité des services d’urgence. Depuis un centre de commandement d’urgence à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, la vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré: «Il est inacceptable que des citoyens soient incapables de recevoir les alertes d’urgence.» Elle a alors appelé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à s’attaquer à la question.

Pour résoudre ce problème, il faut proposer des avantages financiers aux opérateurs privés pour qu’ils construisent des infrastructures de réseau à jour dans les régions peu peuplées, rapporte le Vérificateur général du Canada. Pour un certain nombre d’abonnés, les coûts de la location de terrain, de la construction de nouvelles tours, du transport d’équipement et de l’installation de câbles de fibre optique sur de grandes étendues sont très élevés.

En reconnaissant que l’accès à internet est un service essentiel – comme l’électricité, l’eau et le chauffage –, le CRTC vise à assurer une couverture internet haut débit à tous les Canadiens d’ici 2030. «Internet et les services téléphoniques représentent une part importante de l’infrastructure de sécurité publique du Canada», a déclaré le président du CRTC, Ian Scott, en 2022. En 2016, le CRTC a établi le Broadband Fund, un engagement de 5 ans et 675 millions de dollars pour améliorer l’internet à haut débit et les services sans fil dans les régions mal desservies.

Assurez-vous de connaître ces 22 signes indiquant qu’on espionne votre cellulaire…

La 5G est plus rapide et performante

La technologie par satellite est une solution attirante pour combler le fossé numérique, car elle ne nécessite pas de construire des tours ou d’enterrer des câbles – juste une vue claire sur le ciel. Des entreprises comme Starlink, une filiale de SpaceX (qui appartient à Elon Musk, le milliardaire de Tesla) ont changé la donne en fournissant un internet rapide et fiable (mais également cher) dans des régions rurales autrefois mal desservies, même s’il n’offre pas de service cellulaire – du moins pas encore.

Dans les grandes villes comme Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto et Montréal, les réseaux 5G de pointe sont déjà largement utilisés. Et bien que le réseau 4G/LTE restera encore un moment, la 5G représente l’avenir. Elle offre des vitesses de téléchargement de pointe 10 fois plus rapides que la 4G/LTE et plus de 50 fois plus rapides que la 3G. Ses capacités accrues et sa latence réduite – le temps que cela prend pour envoyer et recevoir un message – permettent aux utilisateurs de regarder des vidéos haute définition en diffusion continue sur leur téléphone et pourraient donner vie aux voitures sans chauffeur, améliorer la sécurité routière dans les villes et permettre des diagnostics de santé avancés.

Mais pourquoi 3G et 5G ne pourraient-elles pas coexister? Le spectre des fréquences radio – pour lequel le gouvernement accorde des autorisations aux opérateurs de télécommunication – est la gamme des ondes électromagnétiques invisibles qui transmettent toutes formes de communication sans fil, qu’il s’agisse de la station de radio locale, de votre téléphone portable ou du Wi-Fi de votre foyer. Or ce spectre n’est pas infini, et en raison de la vitesse et des capacités de données plus élevées des nouveaux réseaux, ceux-ci ont besoin de plus de bande passante sur ce spectre. Cela signifie que la bande passante utilisée par la technologie 3G devra certainement être libérée, comme cela a été le cas aux États-Unis. De plus, maintenir simultanément les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G en activité revient très cher aux opérateurs, surtout sur un vaste territoire comme le Canada, explique Mai Vu, professeur d’ingénierie électrique à l’université Tefts, dans le Massachusetts. «Comme la 3G utilise des équipements et algorithmes différents, les fournisseurs doivent faire fonctionner deux systèmes entièrement distincts – un pour la 3G et un pour la 4G et la 5G.»

Les coûts d’entretien des tours et du matériel informatique, de l’alimentation du système, du salaire des techniciens et du renouvellement des licences de spectre peuvent être exorbitants. «Le nombre d’utilisateurs de la 3G diminue de jour en jour, fermer ce réseau devient donc une décision économique», affirme le professeur Vu.

Au moment d’écrire ces lignes, Bell, Rogers et Telus ne souhaitaient pas confirmer de date exacte de début de démantèlement du réseau 3G, bien que certains spécialistes pensent que cela aura lieu d’ici la fin de l’année 2025. Vous pouvez connaître le type de couverture de votre foyer en vous rendant sur le site internet de votre fournisseur de services et en cherchant votre emplacement sur la carte de couverture. Plus vous êtes loin d’un centre urbain ou d’une grande route, plus vous en êtes vraisemblablement à la 3G. Vous verrez souvent la lettre «H» ou le sigle «HSPA» au niveau de la barre de statut de votre téléphone, qui signifie high-speed packet access (accès par paquets en liaison à haut débit), un autre nom de la 3G.

Pour les Canadiens qui voyagent au sud de la frontière, les usagers de téléphones anciens uniquement compatibles avec la 3G (voir l’encadré pour découvrir si votre téléphone est concerné) seront incapables d’accéder à internet, d’envoyer des messages textes ou de passer des appels aux États-Unis, y compris vers le 911.

La façon dont la fermeture du réseau 3G a eu lieu aux États-Unis donne un aperçu de ce à quoi pourraient s’attendre les Canadiens. À la fin de l’année 2022, 2,3 millions de comptes mobiles avaient été déconnectés. Les opérateurs américains affirment qu’ils recommandaient depuis des années à leurs clients de changer leur appareil pour un téléphone plus récent, mais les personnes âgées et autres usagers de vieux téléphones ont tendance à moins maîtriser la technologie et ignorent souvent les textos et appels d’opérateurs sans fil, pensant qu’il s’agit simplement de messages promotionnels.

Voici comment récupérer des messages texte supprimés sur un iPhone.

Quels appareils nécessitent d’être changés?

Même si vous vivez dans une région bénéficiant d’un accès fiable au réseau grand débit, vous devrez vous assurer que votre téléphone portable et autres appareils soient compatibles. Par exemple, des appareils médicaux, des compteurs intelligents pour l’électricité, l’eau et le gaz, et des systèmes GPS pourraient encore utiliser le réseau plus lent de la 3G. Mettre ces dispositifs à niveau implique généralement de changer l’équipement, et non une simple mise à jour de logiciel, et si les fabricants ne se donnent pas la peine de contacter spontanément leurs clients, c’est aux clients eux-mêmes que pourrait revenir cette responsabilité. Les personnes les moins bien versées dans les nouvelles technologies risquent d’ignorer que leurs appareils sont obsolètes jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Au Canada, les principaux opérateurs proposent déjà à leurs clients des mises à jour gratuites des appareils qui seront bientôt dépassés. Telus, fabricant du dispositif de réponse d’urgence Compagnon mobile Santé connectée, prévient ses clients canadiens depuis le milieu de l’année 2022 qu’ils devront passer au moins à un modèle cellulaire 4G. Disponible sous la forme d’un pendentif ou d’une montre intelligente, ce dispositif est capable de détecter les chutes et appelle automatiquement à l’aide un opérateur disponible 24 heures sur 24, offrant ainsi un précieux sentiment de sécurité et d’indépendance aux personnes âgées vivant seules.

JANE KHOM/GETTY IMAGES

En 2022, Telus a identifié près de 2000 clients qui utilisaient toujours de vieux modèles de ce pendentif et les ont contactés par courriel, téléphone et courrier postal, affirme Chris Engst, vice-président de la santé des consommateurs chez Telus Santé. «Presque tous les clients que nous avons contactés ont accepté la mise à jour gratuite, que nous leur envoyons par la poste, accompagnée d’une assistance téléphonique, déclare-t-il. Il était particulièrement important que tout le processus se déroule en douceur.» Selon l’Agence de santé publique du Canada, entre 20% et 30% des Canadiens de plus de 65 ans font une chute sérieuse chaque année.

Les propriétaires de vieux modèles de systèmes de sécurité domestique, qui se connectent normalement au centre d’appel de l’entreprise de systèmes d’alarme via une ligne fixe, devraient vérifier si leur équipement utilise un transmetteur cellulaire de secours par le réseau 3G pour contacter le centre de surveillance dans le cas d’une panne de courant ou d’une ligne téléphonique sectionnée. Si vous n’avez pas déjà été contacté par l’entreprise, assurez-vous de les appeler pour prendre rendez-vous avec un technicien.

Vous pourriez également avoir besoin de mettre à jour le logiciel ou l’équipement de votre voiture. Au moins 150 modèles de marques de voitures courantes – fabriquées entre 2010 et 2021 – sont équipées d’un bouton SOS ou d’un système de notification automatique de collision qui appelle les services d’urgence par la 3G. Si vous conduisez l’un de ces véhicules – comme une Volkswagen Golf, une Hyundai Elantra ou une Honda Accord – vous devrez contacter votre concessionnaire pour savoir quelles sont les solutions dont vous disposez et s’il peut vous proposer un remboursement ou d’autres avantages.

Si vous utilisez un vieux modèle de cellulaire et que vous hésitez à le changer – ou si vous n’en avez pas – vous n’êtes pas seul. Aide aux Aînés Canada, un organisme à but non lucratif qui milite pour une meilleure inclusion et qualité de vie pour les aînés propose des ateliers de maîtrise du numérique dans des centres communautaires et des résidences pour personnes âgées. Les participants peuvent explorer des tablettes et des téléphones dans un environnement convivial et apprendre les uns des autres.

«Le manque de confiance est parfois un obstacle lorsqu’on se pense trop vieux pour apprendre de nouvelles compétences, affirme Raza Mirza, directrice des partenariats nationaux et de la mobilisation des connaissances pour Aide aux Aînés Canada. Mais les personnes âgées ne manquent pas de motivation pour utiliser la technologie une fois qu’elles se sentent à l’aise avec.»

Si un téléphone intelligent vous semble trop complexe, de nombreux opérateurs proposent à bas coût des appareils plus simples, uniquement dotés des fonctions appel et messages textes – comme le TCL Flip ou le ZTE Cymbal 2 – qui font même un grand retour auprès des jeunes en quête de déconnexion des réseaux sociaux. Mais contrairement à leurs ancêtres des années 2000, ces nouveaux téléphones simples sont compatibles avec la 4G/LTE, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter d’être bientôt coupé du réseau.

Lentement, les géants des télécommunications du Canada œuvrent avec les gouvernements pour combler le fossé numérique, ville après ville, route après route, en visant la connexion de la presque totalité des Canadiens d’ici 2030. À Cloyne, l’avenir semble déjà plus radieux. Un organisme à but non lucratif appelé Eastern Ontario Regional Network (EORN) a récemment obtenu 300 millions de dollars de financement pour moderniser le service cellulaire dans la région, grâce à un partenariat avec divers paliers de gouvernement et Rogers, le fournisseur sélectionné par appel d’offres. Jusqu’à présent, plus de 300 tours ont été mises à niveau pour fonctionner avec la 5G, et 44 nouvelles tours ont été érigées à travers les 50 000 km2 de territoire de EORN.

«En plus du développement économique et du tourisme, notre travail est également important pour la sécurité publique, affirme Jason St. Pierre, le PDG de EORN. Non seulement les citoyens seront capables d’appeler le 911, mais les ambulanciers pourront orienter le patient avec des médecins urgentistes par visioconférence durant le trajet vers l’hôpital.»

Une nouvelle tour devrait être construite à Cloyne cette année, les habitants espèrent donc que les alertes manquées, les appels perdus et les zones mortes appartiendront bientôt au passé. « C’est un combat que l’on mène depuis des années, déclare le conseiller Ken Hook. Je suis heureux que nous obtenions enfin la connexion dont nous avons besoin. »

Mais il revient à chacun d’entre nous de s’assurer d’être capable de l’utiliser.

Voici pourquoi il ne faut jamais charger son téléphone la nuit.

INBJ/GETTY IMAGES

Vous faut-il un nouveau téléphone?

L’iPhone 4S et tous les modèles antérieurs fonctionnent avec la 3G, tout comme le premier Google Pixel et tous les modèles de Samsung Galaxy antérieurs au S5. Les vieilles tablettes et liseuses à connexion cellulaire, comme les deux premiers iPads et les premiers modèles de Kindle (jusqu’au modèle 2010 et y compris celui-ci), passent également par la 3G pour télécharger des données.

Vous pouvez vérifier si votre appareil sera affecté par la fermeture du réseau 3G en ouvrant le menu «paramètres», puis «paramètres réseau» et «réseau mobile». S’il n’est pas affiché 4G/LTE ou 5G dans la liste déroulante des réseaux, il est probable que votre téléphone ne soit compatible qu’avec la 3G.

Vous pouvez également composer *#06# pour afficher le numéro IMEI à 15 chiffres de votre appareil, puis entrer ce numéro sur le site www.imei.info pour voir les caractéristiques de votre téléphone, parmi lesquelles figurent les réseaux.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!