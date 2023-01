Voici pourquoi il ne faut jamais charger son téléphone la nuit

Lukas Gojda/Shutterstock

Les applications inutilisées sont fonctionnelles

Les applications inutilisées peuvent consommer la durée de vie de la batterie des iPhone et des Android, selon Andrew Moore-Crispin, directeur du contenu pour un opérateur de réseau virtuel mobile américain.

«Si vous ouvrez une application une fois et ne l’utilisez plus jamais, l’application peut fonctionner en arrière-plan quand même», dit-il. Supprimer les applications que vous n’utilisez pas ou dont vous n’avez plus besoin est une solution simple et efficace.

Andrew Moore-Crispin dit que cela prolonge la durée de vie de la batterie de votre téléphone tout en libérant également un espace de stockage précieux.

Outre le vol de données, un simple numéro de téléphone peut être utilisé à de nombreuses autres fins malveillantes…