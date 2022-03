Nos téléphones cellulaires sont de plus en plus intelligents

Caméra de sécurité Si vous disposez d’un vieux smartphone que vous n’utilisez plus, grâce à une application comme Alfred, vous pourrez bricoler une caméra de sécurité ou installer une webcam pour veiller en direct sur votre animal de compagnie quand vous vous absentez. Posez l’appareil à l’endroit le plus adéquat et l’application diffusera les images en direct sur votre téléphone principal. Vous aurez peut-être des images étranges comme celles captées par des caméras de surveillance.

Portefeuille virtuel Connaissez-vous Apple Pay ou Google Pay? Ces moyens de paiement virtuels conservent les informations de vos cartes à débit immédiat ou de crédit. Cela vous permet de payer en maintenant le téléphone ou la montre connectée au-dessus de l’écran à la caisse – aucun contact n’étant requis. Rassurez- vous, pour les protéger du vol, vos informations financières sont cryptées. Sur iPhone, Apple Pay est intégré dans le portefeuille virtuel; il suffit de toucher l’icône Wallet pour démarrer. Google Pay fonctionne sur iPhone et Android; téléchargez l’application et suivez les instructions pour le programmer.

Dicter Vous n’en pouvez plus de taper? Pas de problème! Dicter des messages est un jeu d’enfant. Il suffit de toucher l’image du micro sur le clavier et vos paroles se transforment comme par magie en texte. Soignez l’élocution pour éviter que le message ne prenne un tout autre sens.

Loisirs

Liseuse

Vous disposez d’un peu de temps et regrettez de ne pas avoir apporté un livre? Il suffit de télécharger une application de liseuse numérique et d’acheter ensuite un bouquin. Si le livre que vous avez choisi est également offert dans sa version audio, vous pourrez lire et écouter en même temps, ou passer d’un mode à l’autre à votre guise.

Radio

Il y a tant de manières d’écouter de la musique qu’il nous arrive d’avoir juste envie d’entendre. Et, là, nous ne sommes plus limités à la diffusion locale: l’application radio TuneIn diffuse des milliers de stations du monde entier avec toutes sortes de musique, comme on s’en doute, ainsi que des débats, du sport, des podcasts et des émissions de télé.

Télécommande

Vous passez votre temps à chercher la télécommande? Réglez le problème en téléchargeant une application qui peut la remplacer. La plupart des fabricants de téléviseurs disposent de leur propre application. Pour trouver celle qui vous convient, cherchez «Télécommande TV» avec le nom du fabricant.

