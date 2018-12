20 traditions porte-bonheur pour le Nouvel An

Vous recherchez une tradition porte-bonheur pour le Nouvel An? Celle qui vous apportera la chance que vous espérez? Inspirez-vous de ces coutumes du 1er janvier à travers le monde, véritables promesses d’une très belle année à venir!

Danemark : cassez des assiettes

On trouve dans chaque foyer des assiettes, des plats et des tasses qui, bien que parfaitement acceptables, ne sont jamais utilisés. Les Danois leur ont trouvé un bel usage : les fracasser – affectueusement! – contre les portes des maisons de vos amis pour en éloigner les mauvais esprits et accueillir dans le chaos des vibrations plus heureuses.

Une autre tradition porte-bonheur qui ne nécessite pas de faire le ménage après consiste à sauter de joie à minuit. À l’approche de l’heure fatidique, les Danois essaient de se percher le plus haut possible – sur une chaise, une table, etc. – et sautent à minuit pile. (Assurez-vous tout de même de ne pas grimper trop haut pour ne pas vous blesser en sautant, parce que marcher avec des béquilles n’est pas la meilleure façon d’amorcer une nouvelle révolution de la Terre autour du soleil!)

