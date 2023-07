20 astuces sur la gestion du temps pour prendre sa journée en main

MIRAGEC/GETTY IMAGES

Tirer le meilleur parti de son temps

Il peut être difficile d’être heureux quand on se sent toujours débordé par un surcroît de travail. Si votre liste de tâches ne cesse de s’allonger, ce n’est pas toujours par manque d’heures dans une journée. En maitrisant bien la gestion du temps, vous pourrez cocher encore plus d’éléments sur votre liste de choses à faire. La première étape pour établir vos priorités est de vous concentrer sur vos objectifs et de vous assurer de faire vos tâches non négociables. Ceci vous aidera à aborder avec plus d’efficacité votre liste, et à tirer le meilleur parti de votre journée.

Voici des conseils très pratiques pour mieux gérer votre temps et vous aider à accomplir toutes vos tâches.

Qu’est-ce que la gestion du temps?

La gestion du temps est la façon d’employer les heures de la journée de façon efficace pour atteindre vos objectifs. C’est un atout important pour éviter de se sentir débordé par une liste de tâches qui ne cesse de s’allonger, à la maison comme au travail. Savoir gérer votre temps permet de réduire les heures perdues par procrastination, par accumulation de tâches simultanées ou par manque de concentration.

Il est impossible d’être constamment en action, et il est essentiel d’avoir du temps de repos, plutôt que de chercher à être productif sans jamais prendre de pause. Mais pourquoi est-il si important de savoir gérer son temps? Une bonne gestion du temps permet de distinguer celui qui est destiné au travail de celui qui est consacré au repos. Sans une stratégie de gestion du temps harmonieuse, cet équilibre peut se fissurer et vous faire travailler plus longtemps que nécessaire, ou trop vous reposer et rater ainsi vos objectifs. En fait, la gestion du temps repose sur l’équilibre.