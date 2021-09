Entretien de la maison: 16 choses que les propriétaire font chaque année

«Le plus gros problème – et le plus coûteux – peut venir de fondations défaillantes», confirme Steve Wadlington, président de WIN Home Inspection. Examinez l’intérieur de votre maison pour y déceler les premiers signaux comme des trous et des fissures dans les planchers de bois dur ou des fentes dans les coins des montants de portes et des cadres de fenêtres.

11 / 16

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

Nettoyer le garage

Un garage loge souvent bien plus qu’une voiture. Non seulement peut-on y retrouver de l’équipement de sport et un frigo supplémentaire, mais probablement aussi des rongeurs et des insectes indésirables. Sacha Ferrandi, fondateur de Source Capital Funding à San Diego, en Californie, recommande de nettoyer votre garage une fois pas année en le vidant complètement et en nettoyant l’espace en profondeur, «ce qui prolongera non seulement sa durée de vie, mais vous permettra de rester organisé et actif tout en utilisant votre nouvel espace fraîchement nettoyé», explique-t-il.