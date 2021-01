6 choses que les plombiers professionnels ne font jamais dans leur maison

5 / 7

Il ne confondra pas le broyeur avec la poubelle

Malgré son nom, le broyeur de déchets de l’évier n’est pas là pour se débarrasser des ordures, précise Aaron Mulder. De petites parties de certains aliments (et le lait au fond du bol de céréales) peuvent convenir. Mais les coquilles d’œuf, les morceaux de viande et les grains de café, parmi d’autres, ne devraient jamais aller au broyeur.

«Ces objets forcent l’élément ou le font surchauffer», explique Aaron Mulder. À la longue, cela abîme et finit par détruire votre broyeur à déchets. Et ce n’est pas tout. Comme le broyeur n’est pas conçu pour éliminer les aliments, les restes de poulet vont se décomposer dans les tuyaux. Vous subirez rapidement des odeurs désagréables, et aurez la tâche déplaisante de nettoyer le dégât. Évitez les coûts et les problèmes en faisant du compost, ou en jetant les restes dans la poubelle.

